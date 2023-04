Nærmere 30 norske borgere har reist ut av Sudan på ulike flyginger mandag

NTB

Utenriksdepartementet jobber med å legge til rette for utreise for de norske borgerne som ønsker å forlate Sudan. Mandag har nærmere 30 norske borgere reist.

– Situasjonen i landet er fortsatt farlig og uoversiktlig, og forflytning i Khartoum og Sudan er risikabelt. I dag har nærmere 30 norske borgere reist ut av Sudan på ulike flyginger, skriver pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde i Utenriksdepartementet (UD) i en epost til NTB mandag kveld.

UD koordinerer tett med EU og vurderer fortløpende norske bidrag inn i det europeiske samarbeidet.

– Vi har nå besluttet å sette opp to flyginger fra Khartoum til Amman og Djibouti. Forsvaret bidrar med Herkules transportfly til operasjonen. Det første flyet går allerede i morgen tidlig. Den enkelte må selv gjøre sikkerhetsvurderinger før de velger å reise til flyplassen, skriver Lunde.

Har sendt utrykningsenhet til nabolandet

UD sender fortløpende informasjon til norske borgere om utreisemulighetene, men telefon og internett er ustabilt, og det er vanskelig å formidle informasjon.

UDs utrykningsenhet er sendt til nabolandet Djibouti. Teamet består av fem personer fra UD i Oslo og fra Norges ambassader i regionen.

– De møter norske borgere som ankommer Djibouti fra Sudan. De sørger for koordinering og samarbeid med andre land og forbereder utreise for norske borgere. De kan også hjelpe med nødlån og nødpass, skriver Lunde.

– Forferdelig uke

Norges ambassadør til Sudan, Endre Stiansen, ble evakuert søndag sammen med to andre norske diplomater.

Han sier til NRK at han var lettet da han kom seg ut av landet.

– Denne uken har vært helt forferdelig, det har vært et helvete på alle måter. Samtidig har vi hatt ett klart mål for øye, og det har vært å komme seg ut i sikkerhet, sier han til NRK.

– Det har vært en veldig hektisk uke med lite søvn. Men jeg synes dette har vist at systemet vårt fungerer godt, i og med at jeg sitter her, og de to andre kollegene mine også kom seg ut, sier Stiansen.