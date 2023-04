Bane Nor: Strømproblemene på Oslo S vil vare ut dagen – kun halvparten av togavgangene kjøres

NTB

Det er problemer med kjøreledningen ved Oslo S. Det fører til at kun halvparten av avgangene på Hovedbanen og Flytoget kan kjøres.

– Det er ganske omfattende reparasjoner som må til, så problemene vil vare ut inneværende driftsdøgn, sier pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor til NTB.

Det er problemer med en kjøreledning som fører til at annenhver togavgang fra Oslo S mandag ettermiddag og kveld er innstilt.

Bane Nor meldte også om strømproblemer tidligere mandag, men sa like før klokken 11 at problemene var løst. Nå viser det seg at de likevel ikke er løst.

– Det er den samme feilen som har kommet tilbake, sier Svinsås.

Bane Nor varsler at de vil komme med en ny oppdatering klokken 2 natt til tirsdag.