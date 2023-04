Bondelaget og Småbrukarlaget ikke enige om felles krav

NTB

Bøndenes organisasjoner i jordbruksoppgjøret er ikke enige om et felles krav til staten for årets jordbruksforhandlinger. Staten kan bli nødt til å velge én.

Etter det NRK erfarer, står Bondelaget og Småbrukarlaget langt fra hverandre i synet på hvor mye bøndene skal kreve og hvordan dette skal beregnes. De to skal ikke lenger være i samtaler med hverandre.

Om de to ikke fremmer felles krav, må staten velge en av dem som forhandlingsmotpart under jordbruksoppgjøret. NRK erfarer at staten da vil velge Norges Bondelag, ikke Småbrukarlaget.

Et samlet krav til staten skulle vært levert kommende onsdag. Fristen for jordbruksoppgjøret er 16. mai.