100 ukrainske soldater på plass i Norge – skal trenes av Heimevernet

NTB

De første ukrainske soldatene har ankommet Norge for fire ukers trening med Heimevernet. – Norge må ta sin del av ansvaret, sier forsvarsministeren.

Dermed har startskuddet gått for det militære opptreningsprogrammet som forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) kunngjorde i januar.

De 100 soldatene landet mandag ettermiddag på Værnes flyplass utenfor Trondheim.

– Endelig får vi iverksatt planene som vi begynte på i fjor sommer. Da fikk vi en forespørsel om vi ville være i stand til å gjøre dette. Da ga vi raskt svar tilbake om at det var vi, sier oberst Jens Christian Junge i Heimevernet til NTB.

– De er våre venner

Treningsprogrammet har fått navnet Operasjon Gungne. Gungne er ifølge norrøn tro Odins spyd.

Junge var selv på plass og hilste de ukrainske soldatene velkommen da de landet mandag ettermiddag.

– Jeg er veldig beæret og glad for at vi får støtte Ukraina på denne måten. Vi håper å kunne motivere soldatene og gi dem viktig kunnskap for å kunne stå imot kampen mot imperiet Russland. Dette er en viktig kamp ikke bare for Ukraina, men for hele Europa, sier Junge.

Forsvarsministeren påpeker at programmet kommer i tillegg til de andre treningsinitiativene Norge bidrar inn i.

– Ukraina trenger flere og bedre trente soldater for å kjempe mot de russiske invasjonsstyrkene. I tillegg har de behov for å øke sin kompetanse innen flere fagfelt. Det er viktig at Norge tar sin del av denne treningen og bidrar der vi kan. Med dette øker vi også det totale antallet soldater som blir trent av vestlige land, sier Gram til NTB.

Oberst Junge har et mantra i møte med de ukrainske soldatene:

– Dette er våre venner. De skal føle at de blir godt ivaretatt, og at de er hos folk som bryr seg.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Soldatene skal være i Trøndelag under hele oppholdet (personene i bildet er sladdet av sikkerhetshensyn). Les mer Lukk

Snekkere og lærere

Opplæringen vil skje på Heimevernets anlegg i Trøndelag. De 100 ukrainerne vil få spesialtrening innen lagførerledelse, sanitet og skarpskyting, opplyser kaptein Rune Haarstad i Heimevernets kommunikasjonsseksjon.

– Mange kommer rett fra fronten, sier han.

Mange av soldatene er godt voksne familiefolk som har måttet kle seg i uniform av nødvendighet, og som har lite militær utdanning.

– Mange har jobber som lærere og snekkere og har familie. Derfor er det genialt at det er norske voksne heimevernere som skal lære dem faget. Det blir en helt annen måte å forholde seg til menneskene på, sier Haarstad.

Heimevernet har nå ansatt 55 befal og instruktører som skal stå for opplæringen.

Rotasjon hver femte uke

De ukrainske soldatene måtte selv sørge for å komme seg fra ulike frontavsnitt i Ukraina til Polen. Der ventet et norskchartret fly på dem.

Soldatene skal være i Norge i fire uker. Deretter blir det en ukes pause før nye 100 soldater er på plass. Rotasjonen vil pågå i hele sommer og høst med i alt sju puljer.

Men Junge håper det vil bli flere.

– Vi er forberedt på at dette oppdraget vil vare lenger. Vi har også et ønske om å lære av deres erfaring fra fronten, sier han.

Trøndersk gjestfrihet

Soldatene skal være i Trøndelag under hele oppholdet. Men selv om de får oppleve den trønderske løvspretten i mai, er det fire uker med intens trening som står foran dem.

– De er antakelig slitne og sultne når de kommer. Når de drar, vil de nok være slitne, men mette. Vi skal vise dem god trøndersk gjestfrihet i den tida de er her, sier Junge.