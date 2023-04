Norge forhandler med Belgia om CO2-lagring

NTB

Norge og Belgia diskuterer en avtale om lagring av CO2. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møtte Belgias statsminister i Gent mandag.

– Vårt mål er å inngå en avtale med Norge om transport og permanent lagring av CO2 så raskt som mulig, sier Belgias statsminister Alexander De Croo til TV 2.

Sammen med Støre og Equinor-sjef Anders Opedal besøkte han et industrianlegg i den belgiske byen Gent mandag. Flere prosjekter er under utvikling for å forbinde Belgia med planlagte norske anlegg for lagring av CO2 i Nordsjøen.

– Jeg er glad for at de formelle forhandlingene om en avtale har startet, sier Støre, som har tro på at avtalen kan inngås i nær fremtid.