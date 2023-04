NTB

40 dyr har falt ned i en gjødselkjeller etter at et fjøsgulv kollapset i Eidsdal.

Møre og Romsdal 110-sentral opplyser at det er et gulv i et geitefjøs som har kollapset.

– Veterinær og brannmannskap fra Eidsdal og Geiranger på stedet. Redningsarbeid pågår, skriver de på Twitter.