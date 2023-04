Massiv produksjon av samleobjekter før kroningen

NTB

Offisielt porselen og minnemynter er i produksjon, men også alt fra kroningsfrø til spesialkaker er i salg til kroningen i Storbritannia. Alt rives vekk.

– Det er veldig mye akkurat nå, mye som er veldig flott, men også mye som er rart. Det er helt Texas, alt blir blåst bort med en gang det kommer for salg, sier styreleder Ole Bjørn Fausa i Samlerhuset til NTB.

I Storbritannia er det selvsagt med offisielle kopper, serviser, minnemynter og pynt, men også spesialutgaver av alt fra musserende vin og delikatesser, til tant og fjas med den nye kongen og dronningen på.

– Når det gjelder kroningen i Storbritannia, er interessen overveldende. Det er en kombinasjon av at det er veldig lenge siden sist, og at britene er helt gærne når det gjelder sånt, sier Fausa.

Han spår at det vil komme alt fra underbukser til plastvimpler med bilde av de kongelige på.

Underbukse-auksjon

Underbuksevarianter er faktisk allerede klare. I forbindelse med lanseringen av forfatteren Nicholas Allens bok «Kongens underbukse» har 24 kjente illustratører bidratt med tegninger av hvordan de tror kongens kroningstruser ser ut. Tegningene selges på auksjon til inntekt for veldedige formål, melder BBC.

Både kong Charles og prins William har godkjent salget, også av boka, som handler om kongen som ikke finner kroningstrusa si. Det er kanskje ikke like sikkert at den miljøvernengasjerte kongen er like begeistret for alt dilldallet som er i salg , som partyhatter, plastkroner, engangsserviser og en massevis av småjuggel.

Ellers kan Evening Standard f ortelle at kjente merkevarer som Fortnum and Mason's og Mamp;S selger alt fra te til småkaker i spesialbokser med kongens emblem på.

Frøselskapet Seed Pantry har satt sammen et frøsett til ære for kongen, med frø fra majestetens favorittblomster.

Og ikke minst selges alt av drikkevarer, gin og øl og alt som sprudler - champagne, prosecco og sider, i spesialutgaver til kroningen.

Internasjonalt

Ifølge Fausa er det ikke noe forbud mot å masseprodusere gjenstander med bilde av det britiske kongeparet på.

– De som er seriøse aktører, vil nok likevel søke kongehuset om tillatelse først og få en godkjenning, sier han.

Dette, kombinert med at den britiske kongen er regjerende konge i 14 andre selvstendige stater, gjør at det også er stor produksjon og salg av såkalt merch over hele verden.

– Vi merker at veldig mange av dem som generelt er opptatt av mynter, er veldig opptatt av minnemyntene i forbindelse med kroningen, sier Fausa, som også eier Det Norske Myntverket.

Han sier at det er stor interesse for både mynter med den avdøde dronningen på og for de nye myntene med kong Charles.

Bruker alt sammen

Elisabeth Kallevik Nesheim fra Vindafjord i Rogaland har fulgt rojale begivenheter tett i over 40 år. Hun har etter hvert fått en ganske stor samling med offisielle – og uoffisielle – suvenirer fra kroninger, bryllup og jubileer.

– Det er jo litt artig å ha minnene, og de er lette å ta med seg hjem. Men vi bruker det jo, og min erfaring er at det er flott kvalitet på slikt, sier Nesheim.

Hun driver Nesheimstunet sammen med mannen sin. Der har de innredet et rom inspirert av Fugleværelset på Slottet. På veggene henger innrammede takkekort fra kongelige, invitasjoner og andre minner. Alt fra minnekopper og servietter til rojale forkle er i bruk.

– Vi samler ikke fordi det skal bli masse verdt, nei. Vi bruker det. Vi kan ikke omgi oss med ting vi ikke har råd til at knuser, ler hun.

Kroneverdi er ikke poenget

Fausa bekrefter at kroneverdien og framtidig etterspørsel ikke er hovedpoenget.

– De som ikke samler selv, tror gjerne at samlere samler for pengenes skyld, men slik er det sjelden. De samler rett og slett fordi det er gøy. Det er en flott hobby.

Han sier at minnemynter og offisielle varer produseres i så store kvantum at det neppe stiger mye i verdi.

– Dette handler om samlerglede og interesse for historie. Er du ute etter en lønnsom investering, vil jeg nok råde deg til å la det være, sier han.