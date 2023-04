NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Vekter skadd i voldshendelse på spahotell

En vekter fikk kuttskader i hode da en voldshendelse fant sted på spahotellet The Well på Sofienmyr i Nordre Follo. Hendelsen skal ha oppstått etter at to av hotellets gjester hadde oppført seg upassende og var uønsket ved hotellet. Ingen er foreløpig pågrepet etter hendelsen.

Perus ekspresident Toledo deportert fra USA

Perus tidligere president Alejandro Toledo ble fengslet i Lima etter at han søndag ble deportert fra USA tilbake til hjemlandet. 77 år gamle Toledo, som var president fra 2001 til 2007, er anklaget for hvitvasking av penger og korrupsjon i forbindelse med skandalen rundt det brasilianske Odebrecht-firmaet

Tap for Mats Zuccarello og Minnesota Wild

Mats Zuccarello og tapte 2–3 på hjemmeis i St. Paul mot Dallas Stars i den fjerde kampen i første sluttspillrunde. Det står nå 2–2 i serien som spilles best av sju kamper.

Krim-borgermester sier svartehavsflåten slår tilbake droneangrep

Den russiske svartehavsflåten slår tilbake et ukrainsk droneangrep på havnebyen Sevastopol på Krim-halvøya, ifølge den russisk-innsatte borgermesteren i byen. Flere droner ble skutt ned utenfor byen, men det var ingen skadde, sier han.

Takbrann på kjøpesenter i Ålesund

Ved 00.30 begynte det å brenne i takkonstruksjonen på kjøpesenteret Moa sør i Ålesund. En person tok seg ut av bygningen i forbindelse med brannen, men ingen er skadd.

Mann alvorlig skadd etter fallulykke i Trondheim

En mann i 20-årene er alvorlig skadd etter å falt fra tredje etasje og ned på bakken i Trondheim. Mannen var bevisstløs da han ble kjørt til St. Olavs hospital i ambulanse.

Avisbud truet med skytevåpen i Oslo

Et avisbud ble truet med en luftrifle på Skullerud av en mann i 30-årene. Gjerningspersonen ble pågrepet etter kort tid og avisbudet kom uskadd fra hendelsen.