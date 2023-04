Kvinne kritisk skadd i Trondheim – to menn siktet for falsk forklaring

Politiet ved bygården i Trondheim der en kvinne ble funnet skadd søndag ettermiddag.

NTB

To menn er siktet for falsk forklaring etter at en kvinne ble funnet skadd i en leilighet i Trondheim søndag ettermiddag.