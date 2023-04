Fagforeningstopp ber Rødt snu om havvind

NTB

– Det er et tegn på klokskap å endre politikk når verden endrer seg, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Han ber Rødt snu fra nei til ja til havvind.

– Jeg håper at kraftkrisen i dette landet får Rødt til å revurdere sin politikk på havvind, sa Eggum i en hilsningstale til Rødt-landsmøtet søndag.

– Når vi i Fellesforbundet snakker om å utvikle de grønne løsningene, er det ikke minst havvind vi snakker om, understreket han.

– Havvind er et kinderegg som kan løse både kraftkrise og klimakrise. Det er avgjørende at vi bruker de neste årene til å sikre at utviklingen innen havvind går til norsk leverandørindustri, framholdt Eggum.

Rødt skal søndag ta stilling til et forslag om å åpne opp for havvind eller ei.

I arbeidsprogrammet som ble vedtatt for to år siden, sier partiet nei til alle former for vindkraft, både til lands og til vanns. Mye tyder på at landsmøtet vil stå på et nei når saken skal stemmes over senere søndag.

Eggum ba også Rødt om å gå i bresjen for mer samarbeid på venstresiden for å stå imot høyrekreftene, særlig innen arbeidslivspolitikken.

– La oss være rausere med hverandre. Vi trenger at venstresiden ikke konkurrerer om millimetre, men står sammen mot høyrekreftene, sa fagforeningstoppen.