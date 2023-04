Norge vurderer å bruke Forsvaret for å hente ut nordmenn i Sudan

NTB

Norske myndigheter utelukker ikke å bruke militært personell for å hente ut norske statsborgere i Sudan. Det bekrefter Utenriksdepartementet søndag.

– Vi bruker alle virkemidlene vi har til rådighet. Det kan være sivile, men også militære ressurser. Vi samarbeider tett med andre land som også har borgere i Sudan, sier statssekretær i utenriksdepartementet (UD) Eivind Vad Petersson (Ap) til NRK.

UD kjenner til at det er omtrent 70 norske borgere i landet der det har vært harde kamper i hovedstaden Khartoum i over en uke.

Dersom en militær løsning blir aktuell, vil det mest sannsynlig skje via alliertes militærbaser i Djibouti, med en pitstop i Etiopia, sier Vad Petersson.

USA sendte inn spesialsoldater for å hente ut amerikanere fra Khartoum natt til søndag. Søndag skriver nyhetsbyrået TT at regjeringen i Sverige ønsker å sende opptil 150 soldater til Sudan for å delta i evakueringen av svensker i Khartoum.