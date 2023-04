Politiet skal gå bort fra Twitter

NTB

Politiet er i ferd med å forlate Twitter. I fremtiden skal politiet publisere informasjon fra operasjonssentralene i egne kanaler.

Politiet har brukt Twitter siden 2011, men nå går det mot slutten, skriver NRK.

I fremtiden skal politiet publisere informasjon fra operasjonssentralene i egne kanaler, sier kommunikasjonsdirektør Hilde Ebeltoft-Skaugrud.

– På denne måten vil innbyggerne kunne holde seg oppdatert om lokale hendelser på vårt nettsted. De vil også kunne verifisere informasjonen gitt i andre kanaler, sier hun.

Arbeidet med å få på plass en publiseringsløsning på politiet.no er i gang, men det er ennå ikke bestemt når eller hvordan dette skal gjennomføres.

Allerede i november ble det kjent at politiet så seg om etter andre informasjonskanaler enn Twitter. Da opplyste beredskapssjef Tone E. Vangen i Politidirektoratet til TV 2 at de «er usikre på Twitters vei videre, og jobber for å ta i bruk våre egne kanaler til å formidle informasjon fra vårt operative arbeid».