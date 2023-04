Jordras i Ringsaker – fire personer evakuert

NTB

Fire personer er evakuert etter et jordras over en vei i Ringsaker. Det er ikke meldt om personskader.

Politiet i Innlandet opplyste på Twitter at det hadde gått et jordras over sørenden av Ulvenvegen i Ringsaker – og at veien er stengt.

Ingen bygninger er rammet, men raset har gått i nærheten av noen bolighus. Beboerne i ett hus, til sammen fire personer, er inntil videre evakuert, og veien er stengt forbi stedet, skriver Ringsaker Blad.

Til Ringsaker Blad sier politiets oppdragsleder, Andreas Ulshagen Jordet, at raset er ti til femten meter bredt og at det har gått helt i sørenden av veien, ned mot Turistvegen.

Klokken 6.15 skriver politiet at en geolog skal vurdere veien før jordmassene fjernes og veien kan åpnes.