Politiet har startet etterforskning etter sykdomstilfeller på russetreff i Halden

Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer etter russetreffet på Fredriksten festning i Halden. Sykehuset mistenker syntetisk dop. Les mer Lukk

NTB

Politiet har igangsatt etterforskning etter at flere ungdommer skal ha blitt uforklarlig syke under et russetreff i Halden.