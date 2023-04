Flere ungdommer knivranet i Frognerparken

NTB

Minst tre ungdommer har meldt fra om at de har blitt truet med kniv og fraranet telefoner og andre gjenstander i Frognerparken natt til søndag.

Operasjonsleder Eirik Sannes forteller til NTB at de har opplysninger om gjerningsmennene, men at de foreløpig vil holde dem for seg selv.

– Vi har vært i kontakt med tre fornærmede, men det kan være flere. Vi søker videre etter gjerningspersonene og har opplysninger vi vil følge opp. Vi håper å treffe på dem i løpet av natten, sier han.

De fornærmede er alle gutter og menn i alderen 16 til 19 år. Flere av dem var ikke russ. Ranene har skjedd rundt midnatt, men det har vært utfordrende arbeidsforhold for politiet hele natten.

– Rundt 500 ungdommer var samlet i parken på det meste. Rundt halvparten russ. Det er mange som har benyttet anledningen til å få seg en fest. Det er fortsatt folk i parken ved 2.30-tiden. Vi har mange patruljer på stedet og håper det begynner å regne snart, sier operasjonslederen.

Festen har medført et betydelig antall ordensforstyrrelser og mye støy for folk som bor i området. Operasjonslederen kaller forholdene kaotiske og forteller at en ungdom er anmeldt for forulemping av politiet og han ble overlatt til barnevernet.

– Men det er flere som har gjort arbeidsforholdene vanskelige for oss. Både Utekontakten og barnevernet har vært der oppe i natt og gjort en hederlig innsats.