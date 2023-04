Sogn avis kåret til årets lokalavis

NTB

Sogn avis ble kåret til årets lokalavis av Landslaget for lokalaviser (LLA) lørdag kveld.

Det skriver Journalisten.

I sin begrunnelse skriver juryen:

«Sogn Avis jobber systematisk og målrettet, og får igjen for det. Avisa kan vise til solid vekst i oppslutning og i publikums bruk av både tid og mengde innhold.

Avisa har pekt ut flere tydelige satsinger som de er tro mot over tid. Innhold som fenger unge voksne og nye generasjoner er sentralt, og tall for oppslutning og bruk forteller at det virker. Avisa har størst vekst i aldersgruppene 20–39 år, både i abonnement og bruk av innhold. Eller sagt med avisa sine egne ord; folk liker oss, og vi har tall som beviser det.

Avisa mister likevel ikke av syne at de skal være en lokalavis for alle. Dette viser igjen i ei stor allsidighet i innhold.»