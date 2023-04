Vannet i store deler av Lillestrøm er friskmeldt

Det er tatt en rekke vannprøver de siste dagene, og alle prøvene viser at vannet er trygt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Lillestrøm kommune har opphevet kokeanbefalingen av drikkevannet i store deler av kommunen.

– Unntaket er innbyggerne på Leirsund og Asak, som anbefales å koke vann som skal drikkes eller brukes til matlaging, fram til vi får de siste prøvene fra det området, skriver kommunen på sine nettsider lørdag kveld.

En avklaring på Leirsund og Asak ventes mandag.

Det er kommuneoverlegen som har tatt beslutningen om friskmelding etter drøfting med Mattilsynet og i samråd med Nedre Romerike vannverk. Det er tatt en rekke vannprøver de siste dagene, og alle prøvene viser at vannet er trygt.

– Vi har flere sett med prøver som er helt fine, og derfor har vi i dialog med Mattilsynet vurdert at vannet er trygt igjen i store deler av Lillestrøm, sier kommuneoverlege Bettina Fossberg til Romerikes Blad.

Det var mandag denne uka at kommunen gikk ut med en anbefaling til innbyggerne om å koke vannet, etter at det hadde vært et brudd i renseprosessen på Nedre Romerike vannverk.