Barn påkjørt på Sunndalsøra – fraktet til sykehus med luftambulanse

NTB

Et barn er fraktet med luftambulanse til St. Olavs hospital i Trondheim etter å ha blitt påkjørt på Sunndalsøra.

Barnet ansees som alvorlig skadd, skriver Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter.

Politiet skriver videre at barnet er under skolealder og at påkjørselen skjedde i forbindelse med kjøring på egen eiendom.

Kommunens kriseteam bistår med arbeidet på stedet. Føreren av bilen har fått beslaglagt førerkortet, og politiet oppretter sak.

Operasjonsleder Sindre Molnes sier til NTB at politiet fikk melding om hendelsen gjennom en trippelvarsling klokken 17.38.

– Krimteknikere er på plass for å ivareta selve åstedet, men per nå er hendelsen å betegne som en ulykke, sier operasjonslederen.

Saken oppdateres