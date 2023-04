Staten har tapt ulvesak i retten to ganger – tirsdag kommer saken opp i Høyesterett

Høyesterett har satt av tre dager til behandlingen av ulvesaken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

NTB

25. april kommer statens anke opp for Høyesterett etter at både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at felling av ulv i Letjennareviret var ulovlig.