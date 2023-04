Ida Lindtveit Røse valgt som ny nestleder i KrF etter kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius

NTB

Ida Lindtveit Røse (30) ble lørdag valgt som ny andre nestleder i Kristelig Folkeparti etter kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius.

Røse ble innstilt til vervet av partiets valgkomité i mars. Bare fem dager før landsmøtet ble det varslet at det ville bli reist benkeforslag om Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Agder som andre nestleder.

Valget mellom Røse og Lossius var på forhånd blitt omtalt som en fordekt abortkamp i KrF. Mens Røse har sagt hun vil forholde seg til dagens abortlovgivning, har Lossius uttalt at hun vil arbeide for å sikre et bedre vern av fosteret.

Det ble avholdt skriftlig valg om vervet. Røse vant avstemmingen med 98 mot 56 stemmer.

– Jeg er svært glad og takknemlig for tilliten landsmøtet har vist meg. Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med på å lede partiet vårt fremover, sier Røse i en pressemelding.

Olaug Bollestad (61) og Dag-Inge Ulstein (42) ble som ventet enstemmig gjenvalgt som henholdsvis leder og første nestleder på landsmøtet lørdag.