Ida Lindtveit Røse valgt som ny nestleder i KrF etter kampvotering

NTB

Ida Lindtveit Røse (30) ble lørdag valgt som ny andre nestleder i Kristelig Folkeparti etter kampvotering mot Jorunn Gleditsch Lossius.

Røse ble innstilt til vervet av partiets valgkomité i mars. Bare fem dager før helgens landsmøte ble det varslet at det ville bli reist benkeforslag om Jorunn Gleditsch Lossius (43) fra Agder som andre nestleder.

Valget mellom Røse og Lossius var på forhånd blitt omtalt som en fordekt abortkamp i KrF. Mens Røse har sagt hun vil forholde seg til dagens abortlovgivning, har Lossius vært tydelig på at hun vil arbeide for å sikre et bedre vern av fosteret.

Det ble avholdt skriftlig valg om vervet. Røse vant avstemmingen med 98 mot 56 stemmer. Tre stemte blankt.

– Takknemlig

– Jeg er svært glad og takknemlig for tilliten landsmøtet har vist meg. Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med på å lede partiet vårt fremover, sier Røse i en pressemelding fra KrF.

Den 30 år gamle trebarnsmoren fra Oppegård er blitt trukket fram som et politisk talent og en mulig framtidig leder når dagens leder Olaug Bollestad (61) skulle finne på å takke for seg som partileder. Røse har vært leder i KrFU og var i sin tid Norges yngste statsråd da hun vikarierte som barne- og familieminister.

– Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet skal jeg jobbe for et tydelig, raust og bredt KrF, sier Røse.

Bollestad klappet videre

Olaug Bollestad (61) og Dag-Inge Ulstein (42) ble som ventet enstemmig gjenvalgt som henholdsvis leder og første nestleder på landsmøtet.

– Vi er så utrolig stolte og glade for at du er laglederen vår. Det er tiden din, det er jobben, men det også noen erfaringer som er helt unike for oss. Og evnen din til å politikken nært folk. Du er deg selv, og det er utrolig frigjørende, sa Ulstein til Bollestad før hun ble gjenvalgt med stående applaus fra alle delegatene.

Sammen med Røse håper nå partiet på et hopp i oppslutningen, som har ligget stabilt under sperregrensen de siste årene.

Like før landsmøtet fikk partiet en real kalddusj da en måling i Vårt Land og Dagbladet endte med en oppslutning på 2,8 prosent for KrF. Så partiet har en lang vei å gå før det kan få betydelig innflytelse i riks- og lokalpolitikken.

Geografisk spredning

I forkant av nestledervalget var det flere innlegg til støtte for kandidatene. Flere pekte på viktigheten av å ha en partiledelse som gjenspeilet hele landet, og en kandidat som har fotfeste i den mest folkerike delen av landet, nemlig Viken.

Lossius er fylkesleder for KrF i Agder, som allerede er representert i sentralstyret, mens Røse er gruppeleder for KrF i Viken. Kort tid etter at nederlaget om nestledervervet var et faktum, ble Lossius lansert som en kandidat til en av de fem faste plassene i sentralstyret.

– Det er strategisk klokt at én av de tre i ledelsen ikke er fra kyststripa Vestland-Rogaland-Agder. Og så håper vi på at vi kan få to i sentralstyret, sa tidligere ordfører i Grimstad, Kjetil Glimsdal, til Fædrelandsvennen lørdag ettermiddag.