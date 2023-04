KrF vil at sørgende foreldre skal få rett til permisjon

Et enstemmig Kristelig Folkeparti gikk lørdag inn for å innføre en permisjonsordning for foreldre som er i sorg etter å ha mistet et barn.

– I dag er det slik at når en mister et barn eller nær pårørende og trenger en sykmelding, får man vanligvis en psykiatrisk diagnose fordi det gir rett til sykepenger. Det gir et uriktig bilde av situasjonen og fører til at man setter en ufullstendig diagnose, heter det i uttalelsen fra landsmøtet til KrF.

Problemstillingen har vært reist av flere partier den siste tiden. KrF viser til Danmark som siden 2021 har hatt en egen ordning for at foreldre i sorg kan få permisjon med full lønn i opptil 26 uker. Ordningen gjelder for tap av barn fra 22. uke i svangerskapet og fram til barnet er 18 år.

– Det skal en få mulighet til å bearbeide

KrF mener at tiden er inne for at man også i Norge kan etablere en tilsvarende ordning.

– Sorg er ingen diagnose. Sorg er naturlig, og det skal en få mulighet til å bearbeide. Hvis ikke kan en bli syk, sa nestleder Dag-Inge Ulstein til NTB etter avstemningen.

Håper på støtte

Ulstein har godt håp om at forslaget kan få støtte fra andre partier og viser til at det slett ikke er sikkert at kostnadene ved å innføre en slik ordning vil føre til økte kostnader for samfunnet.

KrF holder landsmøte på Hamar denne helgen.