Nettselskap advarer mot trefelling nær kraftlinjer: – Sendt et krav på flere hundre tusen

Nettselskap advarer mot trefelling nær kraftlinjer. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

I vinter ble det strømbrudd da et tre ramlet over en strømkabel i Rana. Nå har nettselskapet sendt et krav på flere hundre tusen til personen som felte treet.