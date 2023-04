Utvalg vil fjerne moskusen fra Dovrefjell av hensyn til reinen

Moskus på Dovre fotografert i 2007. Nå kan den bli flyttet av hensyn til villreinstammen. Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Et utvalg mener moskusen på Dovrefjell må bort for å sikre levevilkår for villreinen.