Støy- og CO2-revolusjon i hovedstaden: Utslippsfrie elbusser fem år før skjema

Ruter setter inn 183 splitter nye, utslippsfrie busser i hovedstaden. Det betyr at Oslo vil nå målet om utslippsfri kollektivtrafikk fem år før planlagt.

Denne uken våknet Oslos befolkning opp til en helt ny kollektiv hverdag.

Ikke bare forsvant et stort antall dieselbusser. Samtidig ble topp moderne elbusser satt inn på mange av de mest trafikkerte rutene.

Det betyr mindre forurensing og mindre støy for alle.

– Overgangen til utslippsfrie busser gir store miljøgevinster i form av reduksjon i CO 2 , støy og lokale utslipp. Både beboerne og de reisende i sentrum vil merke forskjell, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen, til ABC Nyheter.

– Fem år tidligere enn planlagt

Dersom dieselbusser hadde fortsatt å kjøre mange av dagens ruter, ville det årlige CO 2 -utslippet i hovedstaden fra Ruter-bussene ha utgjort nærmere 8300 tonn.

Nå som splitter nye elbusser erstatter dieselbussene, er det helt slutt på CO 2 -utslipp fra bussene som heretter vil gå på elektrisitet.

– Ved utgangen av 2023 kommer kollektivtrafikken i Oslo til å være tilnærmet utslippsfri. Da går trikk, T-bane, buss og båt på strøm. Oslo når målet om utslippsfri kollektivtrafikk fem år tidligere enn planlagt, forsikrer Cathrine Myhren-Haugen.

– Støyen blir mindre både inni og utenfor bussen

42-bussen mellom Tjuvholmen og Voksen Skog er en av flere linjer hvor dieselbusser er erstattet med elbusser.

Støymålinger både i Oslo og andre byer viser at reduksjon i støy oppleves best ved holdeplasser og andre steder der bussene står stille eller kjører sakte.

Når dieselbussene må gi gass i oppoverbakker i tettbygde strøk, er det mye lyd sammenlignet med elektriske kjøretøy.

Nå er denne lydlekkasjen snart stanset for godt. Elbussene kan også høres, men lyden er bagatellmessig sammenlignet med diesel.

– Støyen fra elbussene blir mindre både inni og utenfor bussen, så det har positiv effekt både for de reisende og for nærmiljøet som bussene kjører i, oppsummerer Myhren-Haugen.

Tilnærmet utslippsfri innen nyttår



Totalt er nærmere 70 prosent av bussene i Oslo nå utslippsfrie. I desember vil kollektivtrafikken være tilnærmet utslippsfri, når de siste kontraktene starter i Oslo øst i desember.

16. april var det oppstart for busskontrakt i Indre by. 183 helt nye, utslippsfrie busser ble satt inn i trafikk på linjene 20, 21, 28, 30, 31, 31E, 34, 37, 42 og 54, samt nattlinjene 11N, 12N, 1N, 2N, 5N, 42N og 63N.

Disse rutebussene kjører på noen av byens mest benyttede linjer, som går i rute i alle bydelene i Indre by. Effekten vil derfor bli betydelig for mange innbyggere.

Kontrakt på ti års drift



Ruter kjøper inn transporttjenester av operatørene, mens det er busselskapene som kjøper og eier bussene.

Kontraktene har en verdi av henholdsvis 2,47 milliarder og 4,74 milliarder kroner for de to ruteområdene, ifølge Ruter.

Driftsstart for det nye rutetilbudet var 16. april og gjelder for ti år, med mulighet for ytterligere fire års forlengelse.