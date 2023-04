Advokatfirmaet Meling saksøker Une

NTB

Advokatfirmaet Meling har saksøkt Utlendingsnemnda (Une) etter å ha fått avslått et krav om dekning av sakskostnader.

Bakgrunnen for saken er et utvisningsvedtak rettet mot en ung afghaner som ble fattet av Une i november 2020. Advokatfirmaet krever å få dekket sakskostnadene i den aktuelle saken.

Advokatfirmaets krav er på 268.500 kroner, skriver AdvokatWatch.

– Vi har tatt ut stevning fordi vi har sett oss lei på at forvaltningen gjennomgående avslår krav om dekning av sakskostnader uten at det er grunnlag for det, sier advokat Alexander Nyheim Jenssen, som representerer sin arbeidsgiver i saken mot Une.

Une har ikke ønsket å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Rettssaken går 22. mai i Oslo tingrett.