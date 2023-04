Over en million har ikke åpnet skattemeldingen

1,4 millioner nordmenn har ennå ikke åpnet skattemeldingen. Fristen for å levere den er 30. april.

– De som ikke sjekker, kan gå glipp av penger de har krav på. Sjekker du ikke, er det en risiko for at du enten får for lite skatt eller for mye, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten til P4.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april, som er om en drøy uke. Selv om det er mange som ikke har åpnet skattemeldingen sin, så har allerede 2,4 millioner nordmenn sendt den inn.

Flere grunner

Forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea tror det er flere grunner til at så mange lar være å sjekke skattemeldingen.

– Folk tenker at de ikke har noen fradrag, at alt er forhåndsutfylt, og at dette er noe de ikke trenger å tenke på, sier Incedursun.

– Usedvanlig mange har store beløp til gode

2,9 millioner personer ligger an til å få igjen 44,8 milliarder kroner, opplyste Skatteetaten i en pressemelding for noen uker tilbake. Det er nesten 15 milliarder kroner mer enn totalsummen på samme tid i fjor.

– Vi har sjelden eller aldri før sett så store tall for skatt til gode, sa Gjengedal da.

Foreløpige tall viser at de som har penger til gode, i gjennomsnitt vil få 15.200 kroner utbetalt.