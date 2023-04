Kjerkol går inn for å skrote krav til legeattest på videregående

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har ledet et utvalg som legger fram forslag til Arbeiderpartiets landsmøte om ny helse og velferdspolitikk. De vil at fastlegene skal bruke mindre tid på å skrive attester. Arkivfoto: Annika Byrde / NTB

NTB

Et Ap-utvalg ledet av helseminister Ingvild Kjerkol går inn for å skrote kravet om at elever på videregående skole må ha legeattest ved fravær.