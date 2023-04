Eldre kvinne alvorlig skadd etter påkjørsel i Volda

NTB

En eldre kvinne er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at hun ble påkjørt av en bil på en parkeringsplass i Volda fredag ettermiddag.

Ulykken skal ha skjedd på parkeringsplassen ved Felleskjøpet, hvor kvinnen ble truffet av gaffeltruck, opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

– Politiet har fått melding om at denne kvinnen skal ha hatt et sammenstøt med en truck på parkeringsplassen. Hun er fraktet med ambulanse til sykehus for videre behandling, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG.

Politiet er på stedet for å snakke med sjåføren og eventuelle vitner. Hendelsesforløpet er ikke avklart.

Politiet meldte først om ulykken klokken 13.33 fredag ettermiddag.