Valgkomiteen: Vestre og Brenna nye nestledere i Arbeiderpartiet

Bjørnar Skjæran er ute som nestleder for å gjøre plass til Tonje Brenna og Jan Christian Vestre i innstillingen til ny partiledelse fra Aps valgkomité.

– Jan Christian og Tonje representerer en ny generasjon politikere i partiet, samtidig som de har lang erfaring fra AUF og ulike verv i partiet. Og så representerer begge Utøya-generasjonen. De har vært viktige for å bygge AUF og Ap videre etter 22. juli, sa valgkomiteens leder Peggy Hessen Følsvik da hun la fram innstillingen fredag.

– Sammen med Jonas og Kjersti er jeg sikker på at vi har funnet en sterk partiledelse for veien framover, la hun til.

Kjersti Stenseng fortsetter altså som partisekretær, og Anette Trettebergstuen fortsetter som leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Tett kontakt med Skjæran

Fredag ble kjent at Bjørnar Skjæran hadde gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg som nestleder. LO-leder Følsvik sier hun har hatt tett kontakt med Skjæran de siste dagene.

– Jeg har veldig stor respekt for det valget Bjørnar har tatt, og vi har hatt god dialog. Han har tatt avgjørelsen på det største alvor, og jeg er glad for at han også baner vei for å få inn nye friske krefter, sa hun.

– Skjæran skal heldigvis fortsatt sitte i sentralstyret.

Fem nye personer har kommet inn i sentralstyret, deriblant stortingspresident Masud Gharahkhani. Blant dem som forlater sentralstyret, er samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Lang og krevende

Prosessen med å lande en innstilling til Arbeiderpartiets ledelse har vært lang og krevende, sa Følsvik.

– Men sånn skal det også være i et parti der mange ønsker å være med og styre. Derfor er det med stolthet jeg kan legge fram det vi har jobbet for, nemlig en enstemmig innstilling som alle medlemmer i komiteen stiller seg bak.

Et mål for komiteen har vært å sikre et sterkt sentralstyre som kan ta fatt på de utfordringene som Arbeiderpartiet står i, ifølge Følsvik.

– Et annet mål har vært å speile landet på en god måte, og vi har et sentralstyre som bidrar til fornyelse og lokal representasjon, sa hun.

Både geografisk representasjon og minoritetsperspektivet er ivaretatt, fremholdt hun.

– Kysten vår, fra Agder og helt opp til Finnmark, er godt representert, sa Følsvik.

For første gang er alle de tre nordligste fylkene representert i styret.

Mange navn har vært diskutert, ifølge Følsvik.

– Geografi og kjønn skal stemme, men vi skal ha de beste folkene til å lede dette partiet.

Tajik-støtte

Hadia Tajik gikk av som nestleder og arbeidsminister i mars 2022 etter VGs pendlerbolig-avsløringer. Hun har ikke fått plass i sentralstyret. Rogalands representant er Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. Både Nordtun, Vestre og Brenna får Tajiks støtte.

– Jeg støtter Jan Christian og Tonje som nye nestledere. Med sine perspektiver, kunnskap og engasjement kommer de til å gjøre en super jobb for Arbeiderpartiet, skriver Hadia Tajik (Ap) i en SMS til VG.

– Jeg er også glad for at Rogaland er representert i sentralstyret med vår dyktige Stavanger-ordfører, Kari. Hun har min fulle støtte i arbeidet videre, skriver Tajik.

Nordtun er glad for innstillingen fra valgkomiteen.

– Det er veldig kjekt at en enstemmig valgkomité har innstilt på mitt kandidatur. Jeg er veldig klar for den oppgaven og gleder meg, dersom landsmøtet velger meg, sier Nordtun til Stavanger Aftenblad.

Hun vil ha dette vervet i tillegg til ordførervervet hvis hun blir valgt.