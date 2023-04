Rødt-leder raser mot regjeringen: – Løser ikke forskjellskrisen

NTB

Vi er inne i mørke tider, men regjeringen gjør altfor lite for å løse forskjellskrisen, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Ute går det mot vår. Men det vi er inne i, det er mørke, utrygge tider. For første gang i manns minne opplever ikke flertallet økonomisk trygghet, slo Moxnes fast i sin tale til Rødts landsmøte fredag.

Skyts mot Støre

Der rettet han skytset direkte mot statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Og Støre: Dette er et Forskjells-Norge vi ikke lenger kan leve med. Det funker ikke for et arbeiderparti. Det funker ikke for Norge, sa Moxnes.

– Velferdsstatens minsteytelser må opp – over fattigdomsgrensa. Heldigvis er det mange, også i Arbeiderpartiet, som er enig med Rødt, sier Rødt-lederen.

Spark til Høyre

Moxnes kom også med kraftige spark til høyresiden i talen.

– På Høyres landsmøte var det én gruppe mennesker som virkelig fikk Høyre-hjertene til å banke. Den tydeligste beskjeden fra Høyres landsmøte var å slå ring rundt laksebaronenes profitt på fellesskapets ressurser, sa Moxnes.

Han viste til at Høyre samtidig foreslår kutt for folk på AAP, uføre med barn og feriepenger for arbeidsledige.

– Erna Solberg hevder at Høyre er opptatt av «mennesker, ikke milliarder». Høyre bør sjekkes for brudd på markedsføringsloven, tordnet Moxnes.

– Kjære venner: Vi må stoppe Høyre-bølgen for å unngå at lokalvalget blir et privatiseringsskred.