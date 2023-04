Moxnes ber landsmøtet snu om våpen til Ukraina

NTB

Rødt-leder Bjørnar Moxnes ber landsmøtet si ja til å sende våpen til Ukraina. Men på grasrota ulmer motstanden.

Våpenstøtten til Ukraina ligger an til å bli det største stridstemaet på Rødt-landsmøtet.

Rødt er det eneste partiet på Stortinget som fortsatt sier nei til våpenstøtte. Men denne våren har Moxnes og de fleste i partiledelsen snudd i saken.

På grasrota i partiet er det imidlertid fortsatt markant opposisjon mot å sende våpen til Ukraina.

– Det viktige er at vi er antiimperialister i praksis. Når en stormakt invaderer et annet land, stiller vi oss solidarisk med dem som blir angrepet og kjemper, og støtter etter beste evne. Vi stiller oss ikke nøytrale, framholdt Rødt-lederen.

Han viste til at om det hadde vært Norge som ble angrepet, ville vi tatt imot all den hjelpen vi kunne få.

– Derfor gir det ikke mening for meg at Rødt skal være mot all norsk våpenstøtte til Ukraina, når vi ser at Norge ikke har blitt en medkrigerstat, som vi fryktet.

– Uten militær motstand hadde Ukraina vært overkjørt. Deres legitime forsvarskamp avhenger av våpenstøtte. Og de har bedt oss om den støtten, understreket Moxnes.

Lørdag er det satt av flere timer til å debattere våpenstøtte til Ukraina. Selve uttalelsen skal vedtas søndag.