Lederen i Arbeiderpartiets valgkomité: Det har vært en lang og krevende prosess

Leder Peggy Hessen Følsvik redegjør for Ap-valgkomiteens arbeid. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Prosessen med å lande en innstilling til Arbeiderpartiets ledelse har vært lang og krevende, ifølge valgkomiteens leder.

– Men sånn skal det også være i et parti der mange ønsker å være med å styre, sier leder Peggy Hessen Følsvik på en pressekonferanse fredag.

– Derfor er det med stolthet jeg kan legge fram det vi har jobbet for, nemlig ei enstemmig innstilling som alle medlemmer i komiteen stiller seg bak.

Et mål for komiteen har vært å sikre et sterkt sentralstyre som kan ta fatt på de utfordringene som Arbeiderpartiet står i, ifølge Følsvik.

– Et annet mål har vært å speile landet på en god måte, og vi har et sentralstyre som bidrar på fornyelse og lokal representasjon, sier hun.