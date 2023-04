SAS åpner nye flyruter i Bergen

NTB

Flyselskapet SAS satser på Bergen. Til sommeren kommer flere nye ukentlige avganger til Norges nest største by.

Blant annet kan bergensere glede seg over nye direkte flyavganger til Palma, Manchester, Milano, Nice, Alicante og Split fra i sommer, skriver Bergensavisen (BA).

– Vestlandet er viktig for SAS, og vårt mål er at SAS skal være viktig for Vestlandet, sier konserndirektør Kjetil Håbjørg i SAS til avisen.

– Vi har notert oss at Bergen er den byen i Norge som ligger først når det gjelder økning i trafikk. Som en av mange aktører ønsker vi så klart å ta del i det, sier SAS-sjefen.

I tillegg til nye flyruter utvider flyselskapet også bergenssatsingen med egen lounge og en base for piloter og kabinansatte.