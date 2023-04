Stor motstand mot lakseskatten i flere havbrukskommuner

De fleste velgerne i ni store havbrukskommuner her i landet, sier nei til regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk, den såkalte lakseskatten. Det viser en ny måling. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Velgerne i flere store havbrukskommuner er mot den omstridte lakseskatten, viser en ny måling. Motstanden fører til fall for regjeringspartiene på partimålingen.

De fleste velgerne i ni store havbrukskommuner her i landet, sier nei til regjeringens forslag til grunnrenteskatt på havbruk, den såkalte lakseskatten. Det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK

Samlet for de ni kommunene er 47 prosent mot skatten, 31 prosent for og 22 prosent svarer at de er usikker.

Motstanden er klart størst på Frøya, der 81 prosent svarer at de er mot regjeringas forslag til grunnrenteskatt på havbruk. Selv om de fleste er mot lakseskatt i havbrukskommunene, så er et knapt flertall for «lakseskatt» både i Hammerfest og Senja.

Motstanden gir seg også utslag på en partimåling for de ni kommunene, der Ap og Sp får svi. Arbeiderpartiet går ned 9 prosent, sammenlignet med resultatet i kommunevalget 2019. Senterpartiet faller 9,9 prosent.

Da går det langt bedre for Høyre og Frp. Høyre går fram 9,7 prosent, mens Frp løfter seg med 5 prosent.