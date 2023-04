Regjeringen vil avvikle kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier kontantstøttekuttet er et «virkelig godt kompromiss». Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Regjeringen fjerner kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder. Heretter vil småbarnsforeldre kun ha rett til kontantstøtte i sju måneder, mot 11 i dag.

Det betyr at kun foreldre med barn mellom 13 og 19 måneder har rett til kontantstøtte skriver VG.

Ifølge avisen er dette resultatet av et kompromiss mellom Ap og Senterpartiet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil egentlig vrake støtten, mens barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) vil videreføre ordningen den. Nå er de to barnestatsrådene blitt enige om å kutte i varigheten til kontantstøtten.

Den nye ordningen som nå skal sendes ut på høring er en endring fra løftene i regjeringsplattformen. I Hurdal ble Ap og Sp enige om å avvikle kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder – og innføre en småbarnsstøtte for dem som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass.

– Dette er et virkelig godt politisk kompromiss. For familiene betyr det at du enten har kontantstøtte, eller så har du barnehageplass, sier Brenna.

KrF-leder Olaug Bollestad er dypt skuffet. Hun mener regjeringen går til angrep på familiens valgfrihet.

– Det sjokkerer meg at det går an å være så i utakt med det familiene selv ønsker. Hvis vi ønsker at folk skal få barn må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, og kontantstøttene er en slik ordning, sier Bollestad til NTB.