Bollestad: – KrF skal ikke legge seg opp i livene folk lever

NTB

Partileder Olaug Bollestad tar et oppgjør med oppfatninger om KrF som moralparti. Teologiske spørsmål får teologene ta, mener hun.

– Som parti må KrF ligge unna valgene vanlige folk tar, sier KrF-lederen til Vårt Land.

Nå skal partiet legge til rette gode løsninger for alle innbyggere – ikke blande seg inn i hva som er «rett og galt».

– KrF skal bygge politikk for alle. Det betyr at vi også må bygge samfunn for og med dem vi er uenige med. For meg er dette prinsipielt, sier hun.

Hun understreker at Kristelig Folkeparti ikke er noen menighet.

– Et politisk parti har både et oppdrag og en plikt til å lage politikk som gir plass til alle i et samfunn. Det er helt grunnleggende for meg.

Bollestad sier hun helst bli husket som en som legger armen rundt folk – ikke for en pekefinger.

– Vår politikk har tydelig verdigrunnlag, men vi må modernisere den fordi samfunnet har endret seg, kirkelandskapet har endret seg - alt har endret seg. Da er det jo sånn at KrF også er med på den reisen, sier hun.