Mann får redusert straff i stor narkotikasak

En mann har fått redusert straffen sin etter at de innrømmet innførsel av benzodiazepiner i Borgarting lagmannsrett Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

En mann som innrømmet innførsel av det angstdempende og avslappende middelet benzodiazepiner, får redusert straffen sin.

Det kommer fram i en dom fra Borgarting lagmannsrett.

Stoffet ble stoppet på svenskegrensa ved Halden i oktober i 2021. Det kom i en rekke forskjellige legemidler. Ifølge dommen ble pillene fraktet i en slovenskregistrert personbil, som var merket med organisasjonsnavnene «Røde Kors» og «Leger Uten Grenser».

I tillegg skal flere tabletter ha blitt innført i Norge mellom desember 2019 og januar 2020.

For den ene mannen som hadde innført benzodiazepiner i blisterforpakninger tilsvarende 300.000 rusdoser, var straffen i utgangspunktet fengsel i åtte år. Han får redusert straffen til sju års fengsel.

For den andre mannen, som hadde medvirket til samme innførsel, men bare kunne holdes ansvarlig for en mengde tilvarende 50.000 rusdoser, og i tillegg ved andre anledninger hadde solgt 50.000 rusdoser, ble straffens samlede utgangspunkt i overkant av fire år. Denne dommen ble redusert til to år og åtte måneders fengsel.

Begge gjerningsmennene fikk straffen redusert som følge av blant annet å ha tilstått.