Varsler prisøkning på matvarene

Da Kiwi låste prisene på et hundretalls varer i februar tvang de konkurrentene til å gjøre det samme. Nå er prisløftet snart over, og da forventer ekspert at prisene må opp.

Noen priser er allerede satt opp, men fra 1. mai kan man nok vente at enda flere matvarer vil bli dyrere.

Den varslede matvare-prisøkningen 1. februar ble av det kortvarige slaget da Kiwi valgte å låse prisene og regelrett tvang konkurrentene til å gjøre det samme. Denne prislåsen på utvalgte varer gjelder til 1. mai. Totalt var det 145 varer der prisen ble låst allerede i september, og deretter forlenget til 1. mai. Da ble også ytterligere 100 varer låst på pris.

Allerede i påsken ble flere priser satt opp. Det har både NRK og Nettavisen dokumentert. Til DinSide er kommunikasjonssjef i Kiwi Kristine Aakvaag Arvin lite snakkesalig om hva som vil skje med matprisene fra 1. mai.

– Vi kan ikke si noe om hva som skjer videre, men vi skal fortsatt presse prisene, og ha så lave priser som mulig. Vi har kampanjer og andre spennende planer på lur, men det kan vi ikke røpe nå, sier hun til DinSide.

Prisene skal opp

Til samme nettsted sier dagligvareekspert Erik Fagerlid at vi nok må belage oss på at prisene skal opp.

– Kostnadsøkningene har vært store. Energipriser, distribusjon, råvarepriser … alt har gått opp. Det koster mye mer å lage og selge Grandiosa nå enn det gjorde for et år siden. Så det kommer til å bli en prisøkning, det må det bli for å ta igjen for kostnadsøkningen som har vært i et år, sier han.

– Min hypotese er at prisene skal opp i mai, men de kommer til å framstå som lavere, fordi prisen er satt ned på de varene vi unner oss i mai, utdyper han og peker på typiske 17. mai-produkter som pølser, lompe, ketsjup og sennep.

Kostet dyrt å være billigst

Arvin i Kiwi innrømmer at stuntet har kostet dem dyrt.

- Vi fikk kraftige økninger fra leverandørene, så dette er det dyreste vi noen gang har gjort, det går rett på bunnlinjen vår. Det har vært svært kostbart, men det har gitt oss flere kunder. Flere kunder i butikkene våre har gitt økt omsetning. På den måten har det vært en investering, sier hun til DinSide.

Også konkurrentene Coop og Rema 1000 er ordknappe overfor nettstedet om hva de vil gjøre med prisene etter 1. mai.