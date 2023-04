Nå skal ølet flomme og isen ut i butikkene igjen – slik rammet storstreiken Norge

NTB

Det er rykk tilbake til start for bedriftene som har vært rammet av streik. Flere starter opp produksjonen igjen nesten med en gang.

Samme kveld som arbeidskonflikten mellom LO, YS og NHO ble løst, vil flere av de rammende bedriftene gjenoppta produksjonen. Blant disse er bryggeriet Ringnes.

– Nå planlegger vi oppstart av produksjonen igjen allerede i kveld og er i gang med å kalle inn ansatte. Det vil ta noen timer før det er i gang, men vi er veldig glade for å kunne starte produksjonen av øl og brus igjen, sier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes til NTB.

Han har ikke oversikt over hvor mye av deres varer som har vært solgt, men sier at alle som har vært i butikkene har sett det har begynt å tynnes ut med både øl og brus.

Leder for kommunikasjon og bærekraft i Hansa Borg, Stina Kildedal-Johannessen, sier til NTB at de ennå ikke kan svare direkte på når deres produksjon starter igjen.

– Vi blir nødt til å se på bemanningen først, men vil sette i gang så fort som mulig. Vi synes det er en veldig gledelig nyhet at våre medarbeidere nå kan komme tilbake på jobb igjen, slik at vi kan levere varer til de fine dagene som vi har foran oss.

– Ølsalget har hatt størst vekst

Tirsdag åpnet Kiwi for at butikkene selv kan velge å begrense antallet bokser med øl og flasker med brus som kundene kan kjøpe.

– Butikkene kan sette en maksbegrensning på tre flerpakninger per kunde. Det er opp til butikksjefene selv om de ønsker å gjøre dette, men de kan gjøre det ved behov, sa kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin.

Coop åpnet ikke for begrensninger i sitt salg, men sier torsdag til NTB at ølsalget er det som har hatt størst vekst gjennom uka.

– På enkelte dager har vi hatt både fem ganger og tre ganger så høy omsetning som normalt. Drikkevarer har også stor vekst, mens salget av snacks har vært tilnærmet normalt.

Lover is til 17. mai

Administrerende direktør hos den Kristiansand-baserte is-leverandøren Hennig-Olsen, Paal Hennig-Olsen, jubler over at streiken er over.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi hadde informasjonsmøte for de ansatte tidligere i dag da ryktene begynte å gå, men nå kan vi i hvert fall være sikre på at det vil være mulighet for is på 17. mai. Det er helt sikkert, sier direktør til NTB.

Han forteller videre at de allerede hadde begynt å merke streiken fra mandag, ettersom flere underleverandører ikke har kunnet levere varer.

– Det har vært en risiko for at vi har måttet legge om produksjonen, men hadde streiken vart ut neste uke, så hadde det spøkt for isleveransene til 17. mai. En storstreik hadde passet veldig dårlig akkurat nå, sier Hennig-Olsen.

Han sier at bedriften har hatt flere tunge år, både på grunn av pandemien, høye strømpriser og et dyrt marked.

Gjenopptar aluminiumsproduksjon

Det er ikke bare i dagligvarebransjen at avslutningen av streiken har fått umiddelbar effekt.

Hos Hydro Karmøy og Hydro Årdal gjenopptar de nå den normale driften av aluminiumsanleggene, men ettersom anleggene var i en forberedelsesfase foran stenging da streiken ble avsluttet, har det fått begrensede økonomiske konsekvenser for selskapet og for forsinkelser til kundene.

– Det tar lang tid å stenge ned anlegget, men enda lengre tid å starte det opp igjen, sier mediekontakt Halvor Molland.

Kunne stoppet byggeaktiviteten

Også flere byggeprosjekter ble reddet i ellevte time. Heidelberg Materials to sementfabrikker i Norge har stått stille da de LO-organiserte har vært tatt ut i streik, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er fornøyde med at konflikten er avsluttet. Løsningen er kostbar for bedriftene, men det er godt at vi nå kan gjenoppta aktiviteten i byggenæringen. Vi er tilfreds med at partene er enig om at permitteringsregelverket må følges opp, sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Hun understreker at dersom streiken hadde fortsatt ville det føre til at en svært betydelig del av byggeaktiviteten i Norge hadde stanset rundt 30. april.

– Dersom streiken hadde vart i to uker ville det minimum ta en uke etter streikestans før forsyningen av sement hadde kommet i gang igjen, sier Solli til avisen.