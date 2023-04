YS fortsetter streiken

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft og at dette ennå ikke er på plass. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

YS opplyser at de ikke har kommet til enighet med NHO og fortsetter streiken.

LO og NHO har kommet til enighet og avsluttet dermed storstreiken torsdag. YS er derimot ikke enige med NHO og fortsetter å streike.

Riksmekler Mats Ruland sier til NTB torsdag ettermiddag at YS skal komme på et møte hos dem kort tid.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier YS aksepterer dialog med NHO, men at det er viktig å gi flest mulig økt kjøpekraft, og at dette ennå ikke er på plass. Skjæggerud sier det er et viktig krav å sikre de lavtlønte tillegg.

– YS har medlemmer grupper og bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Leder for YS Privat, Anneli Nyberg, sier det er viktig for YS å klare å snu en trend der mange medlemmer har tapt kjøpekraft og blitt hengende etter.

– Vi vil fortsette den viktige jobben med å utligne forskjeller og sikre likelønn, sier Nyberg.

1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen. De har varslet at ytterligere 500 medlemmer går ut i streik fra fredag.