YS avslutter også streiken

NTB

YS og NHO er enige om lønnsoppgjøret, og streiken er avsluttet.

Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett eller ikke.

Løsningen er lik som mellom NHO og LO.

– Vi har hatt en selvstendig mekling med NHO, og fått et tilbud vi har takket ja til. Vi har fått den bevegelsen vi trengte for å komme fram til et resultat, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud til NTB.

YS-lederen sier han er glad for at NHO kom YS i møte, og at streiken nå er over.

– Vi har fått en god lønnsramme, en mye bedre balanse mellom sentrale og lokale tillegg, og vi har sørget for at de lavtlønnede kommer bedre ut. Det viser at streiken var nødvendig, sier han i en pressemelding.

1.441 YS-medlemmer har siden mandag vært i streik etter at meklingen med NHO brøt sammen.