Hanne Ørstavik innrømmer: Tar MDMA og fleinsopp jevnlig

I et åpenhjertig intervju med VG slipper forfatter Hanne Ørstavik oss virkelig inn i livet sitt når hun forteller om narkotikabruken.

Til tross for at det er ulovlig, har Ørstavik utforsket psykedelisk terapi det siste året, og brukt det narkotiske stoffet MDMA jevnlig. Hun har også tatt fleinsopp.

Det var VG som omtalte saken først.

MDMA er det tradisjonelle virkestoffet i ecstasy-tabletter. Det sentralstimulerende stoffet har vært i bruk som rusmiddel siden 80-tallet, og går ofte under pseudonymene emma og molly.

MDMA står på narkotikalisten og er straffbart å bruke uten resept. Det siste året har stoffet vært under utprøving som legemiddel til bruk ved samtaleterapi, og forsøk med MDMA i behandling av posttraumatisk stresslidelse foregår nå i flere land, Norge inkludert, skriver rusopplysningen.no.

Måtte prøve noe nytt – og ulovlig

I 2016, på litteraturfestivalen på Lillehammer, møtte Ørstavik italienske Luigi Spagnol. De to fant raskt tonen, og visste umiddelbart at de ville være sammen. I 2019 giftet de seg, til tross for at Luigi var kreftsyk. Ett år senere døde han.

Etter dødsfallet har Ørstavik brukt mye tid på å utforske sitt eget indre. Da hun møtte på en vegg under skrivearbeidet med sin nyeste bok «Bli hos meg», skjønte Ørstavik at hun måtte prøve noe nytt, og for så vidt ulovlig. En terapeutisk MDMA-reise.

– Den første gangen gjorde jeg det med en terapeut til stede i Oslo. Det er absolutt ikke lovlig. Du må kjenne noen som kjenner noen. Men jeg fikk bestilt time, var på en forberedelsessamtale – og terapeuten var der med meg under hele seansen og fulgte meg opp i etterkant, sier hun til VG.



(Artikkelen fortsetter under bildet).

Hanne Ørstavik og mannen Luigi Spagnol ankommer Aschehougs hagefest i Drammensveien 99. Les mer Lukk

«Research»

Etter fem timer med øyemaske, øreklokker, spesialdesignet spilleliste og MDMA-inntak, var hun klar for å skrive videre på boken.

På spørsmål om hun ikke er skeptisk til å ta i bruk slike ulovlige stoffer, svarer Ørstavik at hun ser på det som research, en arbeidsprosess.

– For mange handler dop om flukt. Så det er viktig hva som er drivkraften og intensjonen bak. For meg handler det om å søke erkjennelse og om å gå i møte med mitt indre – og det vil jeg si er det motsatte av å flykte, sier hun.

Debuterte i 1994

Hanne Ørstavik vokste opp i Tana i Finnmark, men flyttet til Oslo da hun var 16 år. Nå bor hun både i Milano og på Adamstuen i Oslo.

Ørstavik debuterte med romanen «Hakk» i 1994 og har blant annet mottatt Brageprisen, Sultprisen og Amalie Skram-prisen for sine bøker. Bøker som er oversatt til hele 31 språk.

I dag er Ørstavik aktuell med boken «Bli hos meg», som kommer ut denne uken.