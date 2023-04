Riksmekleren i kontakt med partene i streiken

Riksmekler Mats Ruland sier at han har kontakt med partene. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Riksmekler Mats Ruland opplyser at han har kontakt med partene i streiken for å se om det kan være grunnlag for nye møter.