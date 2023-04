Mann dømt til fengsel for drapsforsøk i Oslo

NTB

En mann er i lagmannsretten dømt til fengsel i seks år og ni måneder for drapsforsøk etter å ha knivstukket en mann på Grønland i Oslo i september 2021.

Mannen i 20-årene ble i tingretten dømt til seks og et halvt års fengsel, men anket dommen til lagmannsretten. Nå har Borgarting lagmannsrett økt straffen med tre måneder.

Hendelsen skjedde på Grønland i Oslo i september 2021. Ifølge domspapirene var det en krangel som førte til at den nå dømte mannen knivstakk fornærmede.

Den dømte mannen har forklart at han brukte kniven for å skremme, men at en brå bevegelse fra fornærmede førte til at det endte med et knivstikk i buken. Lagmannsretten fester ikke lit til tiltaltes forklaring om knivstikket og viser blant annet til at mye av hendelsesforløpet er dokumentert på video av overvåkingskameraer.

Den fornærmede mannen ble alvorlig skadd i hendelsen.

– Lagmannsretten finner bevist utover enhver rimelig tvil at fornærmede ville ha dødd innen svært kort tid som følge av de skader han ble påført, dersom han ikke hadde fått medisinsk behandling, skriver retten.

I tingrettens dom, som lagmannsretten viser til, står det at angrepet fra tiltalte hadde kort varighet, var uprovosert, målrettet og utgjorde et fullbyrdet drapsforsøk.