NRK om «Kåss til kvelds»-nedleggelse: Hadde for dårlige strømmetall

Else Kåss Furuseth vant i 2021 Gullruten for beste programleder innen underholdning for «Kåss til kvelds». Foto: Espen Solli/TV 2

NTB

Økonomi og lave strømmetall var avgjørende for at talkshowet «Kåss til kvelds» ble lagt ned, sa NRK under torsdagens møte i Kringkastingsrådet.

– Først vil jeg si at vi er glade for klagene vi har fått. Det viser at vi har produsert et program gjennom sju sesonger som mange har satt pris på, sier NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen.

1. mars ble det kjent at NRK legger ned talkshowet «Kåss til kvelds» med Else Kåss Furuset og Markus Neby etter tre år på skjermen.

NRK har mottatt over 220 klager på nedleggelsen av programmet.

Halvorsen sier at det at NRK har måttet kutte kraftig i kostnadene sine er en viktig årsak til at «Kåss til kvelds» legges ned.

– Samtidig er det klart at vi ikke oppnådde å treffe det publikummet vi hadde planlagt med serien, sier han.

Halvorsen sier at programmet primært var rettet mot unge, og at det var bestilt med tanke på de digitale flatene til NRK.

– Programmet la seg på et strømmetall på 80.000-90.000. Det er ikke helt der vi ønsker å ligge med et program som primært er bestilt til strømmetjenestene, sier han.

Han sier at programmet hadde en oppslutning på 1 prosent blant dem under 30 år og på 3 prosent i alderen 30 til 49 år. Totalt hadde programmet en oppslutning på omtrent 5 prosent under 49 år.

– Det er helt greit, men her traff vi ikke helt som bestilt og planlagt, sier Halvorsen.