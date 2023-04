Regjeringen vil vite mer om konsekvensene av barns skjermbruk

NTB

Et nytt utvalg nedsatt av regjeringen skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk.

Utvalget vil blant annet se på søvn, psykisk helse og læringsutfordringer. Regjeringen vil også lansere en ny strategi i samarbeid med KS for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole.

– Vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av skjermbruk og ny teknologi som kunstig intelligens, og hva det gjør med læring, oppmerksomhet og ferdigheter. Dagens barn og unge møter digitalisering og ny teknologi på alle arenaer. Det gir muligheter, men også utfordringer som vi må lære mer om, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier at ni av ti tiåringer har en smarttelefon, og over 70 prosent av ungdomsskoleelevene bruker nå minst tre timer foran skjermen hver dag.

– Vi vil be utvalget se på hvordan det påvirker konsentrasjonsevnen, søvnkvaliteten, den psykiske helsen og læringen til ungene våre. Vi trenger kunnskap om dette for å finne en god balanse mellom det digitale og analoge. Barna våre skal fortsatt lære å skrive både for hånd og på tastatur. De skal lese trykte bøker og lære å bruke digitale ressurser på en trygg og god måte, sier statsråden.

Utredningen er et samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Utvalgets sammensetning og mandat blir klart i løpet av våren.