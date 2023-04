KrF vil nekte russiske fartøy å legge til kai i Norge

NTB

KrF mener russiske fiskefartøy ikke lenger skal få legge til kai i Norge. Regjeringen er ikke enig og frykter for fiskerisamarbeidet i nord.

Utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag Inge Ulstein, er kritisk til regjeringens håndtering og bekymret for konsekvensene det kan ha.

– Å la russiske fiskebåter legge til og fra kai som de ønsker ved disse havnene, og dermed også la personell fra disse hybride spionfartøyene bevege seg fritt når de går i land – er å gamble med det norske folks sikkerhet. Den høyst reelle faren for spionasje må veie tyngre enn at vi deler torskestamme med Russland, sier han til NTB.

Tre havner åpne

Minst 50 sivile russiske fartøy som trålere, frakteskip, forskningsskip og yachter kan være i bruk av russisk etterretning til spionasje mot kritisk infrastruktur i Norge. Det går fram av en kartlegging NRK har gjort i samarbeid med Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT) og finske Yle.

Tre norske havner er fortsatt åpne for russiske fartøy, Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord, og regjeringen forsvarer beslutningen.

– Vi deler viktige torskestammer med Russland i nord. Den har vi klart å forvalte sammen med Russland og tidligere Sovjetunionen i 50 år, gjennom den kalde krigen. Det er vi som regjering opptatt av skal fortsette. Derfor tillater vi at russiske fiskefartøy kan lande fisk. Men vi har innsnevret mulighetene og utelukker ikke flere tiltak, sa statssekretær Eivind Vad Peterson (Ap) i Utenriksdepartementet til NRK onsdag.

Ikke beroliget

Ulstein er likevel ikke beroliget.

– Eivind Vad Peterson i Utenriksdepartementet uttalte onsdag at vi ikke måtte bli paranoide. Det reagerer jeg sterkt på. Slike uttalelser viser bare at regjeringens manglende handling både er naiv og potensielt farlig. Dette er et spørsmål om både nasjonal og internasjonal sikkerhet, sier Dag Inge Ulstein.

Onsdag sa også Venstre-leder Guri Melby at russiske fiskefartøy ikke lenger bør få lov å legge til kai i Norge.