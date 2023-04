NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 20. april.

Over 85 døde tråkket i hjel i Jemen

Minst 85 personer mistet livet og mer enn 322 ble skadd da det brøt ut panikk i en folkemengde i Jemens hovedstad Sana, opplyste en talsmann for Houthi-opprørerne, som kontrollerer byen, i natt.

Talsmannen sier at panikken oppsto da noen kjøpmenn holdt et veldedighetsarrangement for fattige folk i et skolelokale. Der delte de ut penger til flere hundre fremmøtte. Arrangementet skjedde uten tillatelse og Houthi-soldater kom til stedet og skjøt i luften for å spre folkemengden. Øyenvitner har sagt at skudd traff en strømledning som eksploderte, noe som utløste panikk. Folk begynte å løpe og tråkke hverandre ned. Houthiene opplyser at to arrangører er pågrepet og at hendelsen etterforskes.

Fire av ti streikesaker handler om øl

Når norske medier skriver om den pågående streiken handler sakene påfallende ofte om pils og Pepsi Max. Hele 60 prosent av sakene norske medier har skrevet om streiken, handler om hvordan forbrukerne påvirkes, skriver Klassekampen.

Fra lørdag til tirsdag formiddag er det blitt skrevet 2.735 saker om streiken. 1.611 av dem, 60 prosent, er forbrukerorienterte saker.

I alt 1.048 saker dreier seg om øl, og 572 saker dreier seg om brus og mineralvann. 243 av dem handler om Pepsi Max. Det viser en gjennomgang Retriever har gjort for avisen.

Sparkesykkel funnet på jernbanelinje i Larvik

I går kveld ble det for tredje gang på kort tid funnet gjenstander på jernbanelinjen ved Larvik. Denne gangen viste deg seg å være en elsparkesykkel, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Det er jo bare åtte dager siden dette skjedde sist, og vi setter det litt i sammenheng, selv om det ikke skjedde nøyaktig på samme sted, sier operasjonsleder Roger Aaser i politiet til NTB.

Han forteller at politiet har opprettet en undersøkelsessak. Meldingen om gjenstanden kom fra togleder klokken 22.40.

67 millioner barn falt ut av vaksineringsprogrammer

67 millioner barn falt ut av vaksineringsprogrammer mellom 2019 og 2020 på grunn av koronapandemien, viser en rapport som Unicef publiserte i natt. 48 millioner av disse er såkalte «nulldose-barn», noe som betyr at de aldri har fått en eneste vaksine.

– Over et tiår med hardt opparbeidet fremdrift i rutinemessig gjennomføring av vaksineringsprogrammer for barn er blitt utvasket, står det i rapporten. Barn som ble født rett før og under pandemien, er nå i ferd med å passere den alderen der de normalt ville ha blitt vaksinert. Det blir utfordrende å komme tilbake på sporet, påpeker Unicef.

Tre siktet etter masseskyting i barnebursdagsfeiring

Enda en person, en 20 år gammel mann, er siktet etter masseskytingen i bursdagsfesten til en 16-åring i den amerikanske delstaten i Alabama. Det kunngjorde påtalemyndigheten i natt norsk tid. Dermed er tre personer siktet i saken.

Fra før er to gutter - en 16-åring og en 17-åring, pågrepet og siktet for drap. Av hensyn til etterforskningen kan påtalemyndigheten ennå ikke si noe om mulig motiv. Fire personer ble drept og 32 andre såret i skytingen lørdag.

NRK-drama vant pris for beste serie under festival i Cannes

NRK-serien «Makta» vant hedersprisen under Cannes internasjonale festival for serier, melder VG. Serien er produsert av Motlys og Novemberfilm for NRK.

– Vi er kjempeglad, og utrolig overrasket også. Det er gøy at serien har også har appell internasjonalt, sier Camilla Brusdal til VG på telefon fra Cannes.

Serien, som handler om personstriden mellom Ap-toppene Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen på 70-tallet, har premiere til høsten.