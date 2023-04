Durek Verrett har sikkerhetstiltak i forbindelse med konsert i Oslo

NTB

I kveld holder prinsesse Märtha Louises kjæreste, Durek Verrett, konsert i Oslo. Verrett sier selv at bandet har sikkerhetstiltak på konserten.

Konserten finner sted på utestedet Heidis Bier Bar i Oslo. Der skal Verrett opptre sammen med bandet The Jacketeers, som ble dannet i mars. Det er amerikaneren som selv sier at bandet har sørget for sikkerhetstiltak under konserten, skriver Nettavisen.

– Jeg har det. Jeg er en offentlig person, og må ha det for å sørge for at jeg alltid er trygg, sier Verrett til avisen.

Han vil ikke svare direkte på om han har livvakter til stede under kveldens konsert i Oslo.

Et av bandets andre medlemmer, Lars Berteig Andersen, sier til avisen at hvis man ser sikkerhetsvaktene mister det hele poenget.

– Det kan hende det er noen her nå, men at du ikke ser de, sier Andersen.